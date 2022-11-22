"Йдеться про грубу маніпуляцію": у ГТС відповіли на закиди "Газпрому" щодо газу для Молдови

Оператор ГТС України залишається надійним партнером України – газ, придбаний Молдовою в "Газпрома", було транспортовано в сусідню країну в повному обсязі.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Всі обсяги , які були прийняті на точці входу з рф "Суджа", зокрема, для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови "Олексіївка" та "Гребеники" у повному обсязі.

Це підтверджено всіма необхідними документами, які підписані з суміжними операторами, одним з яких є сам "Газпром", – йдеться в повідомленні.

В Операторі пояснюють, що з початку вересня 2022 року Молдова після довгих років напрацювань запровадила віртуальний реверс на точках з’єднання з Україною. З кінця вересня транспортування природного газу через точку з’єднання "Гребеники" здійснюється саме у формі віртуального реверсу.

Як додають в ГТС, цей метод транспортування є одним з найбільш прогресивних комерційних методів європейського ринку газу, який також сприяє зменшенню негативного впливу від транспортування газу на навколишнє середовище.

Оператор наголошує, що погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, "Газпром" намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС та підземні сховища газу (ПСГ) і заблокувати інструмент віртуального реверсу та посилити залежність країни від російського природного газу на початку опалювального сезону.

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"Росія не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску. Йдеться про грубу маніпуляцію фактами задля обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн. Запровадження типових європейських бізнес-правил роботи на міждержавних точках з’єднання свідомо трактується Газпромом як порушення контрактних зобов’язань, вочевидь, у політичних, а не комерційних цілях", – прокоментувала директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова.

Нагадуємо:

Російський "Газпром" заявляє про "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом з компанією "Молдовагаз".