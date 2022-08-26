Візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС запланований на наступний тиждень – Зеркаль

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень, наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

"Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться. Попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта з огляду на ситуацію навколо нього", - сказала Зеркаль.

Вона додала, що головною метою візиту місії МАГАТЕ є контролювання ситуації на станції та вжиття необхідних заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи.

Перед цим Bloomberg написав з посиланням на джерела, що МАГАТЕ готується до місії та хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі до 5 вересня.

"МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще до початку повномасштабної війни МАГАТЕ планувало на два тижні відвідати Запорізьку АЕС у вересні 2022 року. Це мала бути перша перевірка за останні 16 років.

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Таким чином, в агентстві хочуть відвідати станцію до 5 вересня, щоб поєднати одразу дві перевірки.

Повідомляється, що інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.

Нагадаємо:

З початку серпня почалися обстріли Запорізької атомної електростанції, яку росіяни захопили 4 березня і звідки ведуть вогонь по Нікополю, що розташований на іншому березі Каховського водосховища. Сторони звинувачують в обстрілах ЗАЕС одна одну. Обстріли загрожують ядерною катастрофою.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах. Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків відключені.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відбудеться найближчими днями.

Економічна правда