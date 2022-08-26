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Усі енергоблоки ЗАЕС відключені від мережі, йде підготовка підключення двох блоків – Енергоатом

П'ятниця, 26 серпня 2022, 09:53 - Олексій Павлиш

Станом на ранок 26 серпня всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Станом на 9:00 26 серпня 2022 року всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі.

Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.

При цьому, лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі.

Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає, додали в компанії.

Нагадаємо:

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З початку серпня почалися обстріли Запорізької атомної електростанції, яку росіяни захопили 4 березня і звідки ведуть вогонь по Нікополю, що розташований на іншому березі Каховського водосховища. Сторони звинувачують в обстрілах ЗАЕС одна одну. Обстріли загрожують ядерною катастрофою. 

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах. Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків відключені. 

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відбудеться найближчими днями.

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень, наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції. 

Економічна правда

АЕС енергетика Енергоатом війна
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