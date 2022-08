Илон Маск высказался против закрытия АЭС и сокращения атомной энергетики

Американский миллиардер и технологический бизнесмен Илон Маск считает неправильным и нецелесообразным закрывать атомные электростанции.

Об этом он поделился в своем Twitter.

Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down.

По его мнению, страны, напротив, "должны увеличить производство атомной энергии". Макс добавил, что закрывать АЭС – безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно окружающей среде.

Ранее он призвал Европу к перезагрузке собственной атомной энергетики путем восстановления работы остановленных АЭС и наращивания мощностей работающих. Бизнесмен аргументировал свои призывы необходимостью укрепления национальной и международной безопасности.

Hopefully, it is now extremely obvious that Europe should restart dormant nuclear power stations and increase power output of existing ones.



This is *critical* to national and international security.