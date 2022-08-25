Ціни на нафту зростають через потенційне скорочення поставок ОПЕК+

Ціни на нафту зросли в четвер через зростаючу стурбованість обмеженістю поставок на тлі перебоїв з російським експортом, потенційної можливості скорочення виробництва та часткового закриття нафтопереробного заводу в США.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ціни на нафту марки Brent піднялися на 59 центів, або 0,6%, до 101,81 долара за барель до 04:00 за Гринвічем.

Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 42 центи, або 0,4%, до 95,31 долара за барель.

Причини

Ф'ючерси досягли тритижневих максимумів у середу після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії заявив про можливість того, що ОПЕК+ скоротить видобуток для підтримки цін.

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Крім того, дискусії щодо угоди щодо ядерної програми Ірану залишаються в глухому куті, що ставить під сумнів будь-яке відновлення його експорту.

"Ціни на нафту марки Brent піднялися вище позначки в 100 доларів за барель після того, як офіційні особи Саудівської Аравії продемонстрували готовність захищати ціни шляхом скорочення видобутку ОПЕК+, якщо це необхідно", - йдеться в повідомленні аналітиків Citi.

Однак попереду все ще існує невизначеність для ОПЕК+ щодо виправдання скорочення видобутку на тлі поточних переговорів навколо іранської ядерної угоди та погіршення макроекономічної картини в міру загострення енергетичної кризи, додають аналітики Citi.

У Сполучених Штатах, найбільшому споживачі нафти у світі, BP повідомила про закриття деяких установок свого нафтопереробного заводу в Уайтінзі, штат Індіана, після пожежі на електромережі в середу.

Завод потужністю 430 000 барелів на день є ключовим постачальником палива в центральну частину США та місто Чикаго.

Переговори між Європейським Союзом, США та Іраном щодо відновлення ядерної угоди 2015 року тривають, і Іран заявляє, що отримав відповідь від Сполучених Штатів на "остаточний" текст ЄС щодо відновлення угоди.

Джерела в ОПЕК повідомили Reuters, що будь-які скорочення з боку ОПЕК+, ймовірно, збігатимуться з поверненням іранської нафти на ринок, якщо Тегеран укладе ядерну угоду зі світовими державами.

Падіння запасів нафти та нафтопродуктів у США також посилило тиск на підвищення цін. Запаси нафти впали на 3,3 мільйона барелів за тиждень до 19 серпня до 421,7 мільйона барелів, що вище очікувань аналітиків в опитуванні Reuters.

Зростаючому впливу протистояло скорочення запасів бензину, яке було менше, ніж очікувалося, через низький попит.

Запаси бензину в США впали за тиждень на 27 000 барелів до 215,6 млн барелів у порівнянні з попередніми очікуваннями падіння на 1,5 млн барелів.

Економічна правда