Трейдери і банки відмовляються від угод з великим індійським НПЗ через зв'язки з РФ – ЗМІ

Багато світових нафтотрейдерів та банків припинили співпрацю з індійською нафтопереробною компанією Nayara Energy - афілійованою компанією "Роснєфти" - через санкції Заходу проти РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

Nayara не була під санкціями в рамках міжнародної відповіді на вторгнення РФ в Україну але санкції діють проти "Роснєфти".

"Російському енергетичному гіганту належить близько 49% акцій Nayara, другого за величиною приватного нафтопереробного заводу в Індії, а Kesani Enterprises Co Ltd, консорціуму на чолі з Trafigura Group і російською UCP Investment Group, належить 49,13%.

За словами одного з джерел, більшість трейдерів, включаючи Vitol і Glencore, а також виробники в Канаді, Латинській Америці та Європі, відмовилися продавати напряму нафту Nayara", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників агентства, тепер Nayara залежить від близькосхідних виробників та китайських трейдерів, які постачають російську нафту, а також місцевих виробників сирої нафти для заводу Vadinar у західному штаті Гуджарат, Індія.

"Компанії [Nayara] стає все важче", - сказало одне з джерел. Серед компаній, які відмовилися працювати з Nayara – Shell, Phillips 66, Occidental Petroleum Corp., Ecopetrol, TotalEnergies та інші.

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Крім того, з компанією припинили ділові відносини банки (включаючи Citigroup, Morgan Stanley, JPMorgan, BNP Paribas), банківські підрозділи компаній (зокрема Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group), а також французька енергогазова фірма Engie, розповіли джерела.

Трейдери, компанії та банки або відмовилися від коментарів, або не відповіли на електронні листи Reuters із проханням про коментарі.

Nayara, на частку якої припадає 8% нафтопереробних потужностей Індії, заявила, що має давні відносини зі своїми постачальниками, працює з різними постачальниками та має відповідні контракти на купівлю сирої нафти.

Nayara була ключовим покупцем російської нафти, купуючи продукт зі знижкою, якого уникають деякі західні компанії та країни.

Економічна правда