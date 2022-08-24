РФ пропонує країнам Азії довгострокові нафтові контракти з великими знижками – Bloomberg

РФ звернулась до кількох азіатських країн, щоб обговорити можливі довгострокові нафтові контракти з великими знижками, оскільки офіційні особи США продовжують просувати план, який обмежує ціни на нафту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на західного чиновника.

За словами співрозмовника видання, ведуться попередні розмови про те, щоб запропонувати деяким азіатським покупцям знижки до 30%.

"Цей план дозволить третім сторонам легко купувати російську сиру нафту за низькою ціною, встановленою західними країнами", - пише агентство.

Росія також може намагатися знайти покупців на заміну нафти, яку вона зараз продає в Європу.

Міністр туризму Індонезії Сандіага Уно заявив, що Росія запропонувала їй продавати нафту "за ціною, яка на 30% нижча, ніж ціна міжнародного ринку".

Він додав, що президент країни Джоко Відодо розглядав цю пропозицію, "але виникла розбіжність. Є побоювання, що ми постраждаємо від ембарго США".

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Шостий раунд санкцій ЄС через вторгнення в Україну передбачає заборону на російську нафту, а також на використання третіми країнами компаній блоку для надання страхових і фінансових послуг. Ця заборона набирає чинності 5 грудня, але офіційні особи США стурбовані тим, що нинішня система суттєво підвищить ціни на нафту та принесе Росії надприбуток.

Деякі європейські країни підтримали ідею створення винятку для заборони страхування нафти, що продається за встановленою на міжнародному рівні ціновою межею, але інші заявили, що така система працюватиме лише в тому випадку, якщо великі азійські покупці російської нафти, зокрема Індія, погодяться брати участь.

При цьому наразі незрозуміло, яку позицію займає більшість азіатських країн щодо плану, але небагато країн публічно висловили підтримку. Індія неохоче приєднується до схеми обмеження цін, оскільки її галузь побоюється, що може програти іншим покупцям у можливості купувати російську нафту за зниженими цінами, за словами джерел, знайомих з поглядами індійських компаній.

Чиновники, які просувають план, хотіли б ввести його в дію до того, як на початку грудня набудуть чинності санкції ЄС проти нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йєллен раніше заявила, що цінові обмеження позбавлять президента РФ Путіна таких необхідних йому доходів, водночас утримуючи світові ціни на нафту на низькому рівні в міру набуття чинності санкціями ЄС.

Економічна правда