Китай збільшив витрати на російські енергоресурси з початку війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай продовжив збільшувати залежність від російських енергоресурів – витрати на них зросли на 15 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Витрати на закупівлю сирої нафти, нафтопродуктів, газу та вугілля протягом березня-липня зросли до 35 млрд дол проти приблизно 20 млрд дол аналогічного періоду минулого року.

Незважаючи на те, що імпорт сирої нафти з Росії зменшився порівняно з червнем до 7,15 млн тонн, він все ще на 8% перевищував минулорічний показник. Таким чином Росія залишається основним джерелом постачань для китайських нафтопереробників.

Імпорт зрідженого природного газу також знизився проти червня до приблизно 410 тис. тонн, але є на 20% вищим, ніж торік.

Обсяги не включають імпорт трубопровідного газу, дані про який митниця не повідомляє з початку року.

Варто зазначити, що трубопроводи є основним каналом транспортування газу з Росії до Китаю.

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"Незважаючи на уповільнення економіки, Китай збільшив свої витрати на російські енергоносії до 7,2 млрд дол у липні з 4,7 млрд дол у відповідному місяці минулого року", — зазначили в агентстві.





