Україна легалізувала криптосектор – Зеленський підписав профільний закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптосектору.

Про це повідомляє Мінцифри у Telegram.

Як повідомляється на сайті ВР, президент підписав закон про віртуальні активи (законопроєкт №3637) 15 березня.

Як заявляють в Мінцифри, легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім цього, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.

Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде:

формувати та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів;

визначати порядок обороту віртуальних активів;

видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;

здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.

"З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. За понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах.

Президент підписав закон "Про віртуальні активи". Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні й виводимо криптосектор із тіні", - додав глава Мінцифри Михайло Федоров.

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Нагадаємо:

Верховна Рада повторно проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента і зробила регулятором Нацкомісію з цінних паперів.

Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроєкт №3637,що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.

Цей закон є базовим та визначає правовий статус віртуальних активів, чим надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Таким чином офіційно працюватимуть іноземні та українські криптобіржі, а банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній.

Крім того, це означає, що українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах.

Раніше у Комітеті ВР з питань антикорупційної політики розповідали, що обсяг транзакцій в Україні з віртуальними активами становить близько 150-200 мільйонів доларів на день, а капіталізація віртуальних активів – понад 2 мільярдів доларів.

У Мінцифри пояснюють, що закон базується на актуальних стандартах регулювання операцій із віртуальними активами міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (ФАТФ). Вони встановлюють правила для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів і сприятимуть детінізації цього ринку.

Економічна правда