Украина легализовала криптосектор – Зеленский подписал профильный закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию криптосектора.

Об этом сообщает Минцифры в Telegram.

Как сообщается на сайте ВР, президент подписал закон о виртуальных активах (законопроект №3637) 15 марта.

Как заявляют в Минцифре, легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме того, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.

Закон также предусматривает, что государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:

формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;

определять порядок оборота виртуальных активов;

выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.

"С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.

Президент подписал закон "О виртуальных активах". Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", – добавил глава Минцифры Михаил Федоров.

Читайте также: Е-гривня на подходе. Как мир переходит на крипту и что сделала для этого Украина

Напомним:

Верховная Рада повторно проголосовала за закон о виртуальных активах с предложениями президента и сделала регулятором Нацкомиссию по ценным бумагам.

Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект №3637, что позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.

Этот закон является базовым и определяет правовой статус виртуальных активов, чем предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Таким образом, официально будут работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки будут открывать счета для криптокомпаний.

Это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.

Ранее в Комитете ВР по антикоррупционной политике рассказывали, что объем транзакций в Украине с виртуальными активами составляет около 150-200 миллионов долларов в день, а капитализация виртуальных активов - более 2 миллиардов долларов.

В Минцифре объясняют, что закон базируется на актуальных стандартах регулирования сделок с виртуальными активами международной группы по противодействию отмыванию денег (ФАТФ). Они устанавливают правила для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов и будут способствовать детенизации этого рынка.

Экономическая правда