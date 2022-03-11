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Зеленський про посівну: На всій нашій землі маємо зробити повноцінну кампанію, наскільки це можливо

П'ятниця, 11 березня 2022, 14:55

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "на всій нашій землі" мають зробити повноцінну посівну кампанію, "наскільки це можливо".

Про це він сказав у відеозверненні.

"Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання - зважаючи на весну, що з посівною? Як її починати? Особливо у тих районах, які тимчасово окуповані. 

Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію.

Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про наше життя. Про наші мрії. Про наше майбутнє. А отже, і про нашу перемогу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо:

Міністр аграрної політики та продовольства підписав наказ, відповідно до якого дозволяється експлуатація сільськогосподарської техніки без реєстрації.

Економічна правда

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зерно аграрії Зеленський

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