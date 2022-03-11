Зеленський про посівну: На всій нашій землі маємо зробити повноцінну кампанію, наскільки це можливо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "на всій нашій землі" мають зробити повноцінну посівну кампанію, "наскільки це можливо".
Про це він сказав у відеозверненні.
"Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання - зважаючи на весну, що з посівною? Як її починати? Особливо у тих районах, які тимчасово окуповані.
Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію.
Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про наше життя. Про наші мрії. Про наше майбутнє. А отже, і про нашу перемогу", - заявив Зеленський.
Нагадаємо:
Міністр аграрної політики та продовольства підписав наказ, відповідно до якого дозволяється експлуатація сільськогосподарської техніки без реєстрації.
Економічна правда
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