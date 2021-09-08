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Рада легалізувала віртуальні валюти в Україні

Середа, 8 вересня 2021, 12:38
 
unsplash

Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроект №3637, що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.

Про це відомо з засідання ВРУ, пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Документ підтримали 276 депутатів. 

Цей закон є базовим та визначає правовий статус віртуальних активів, чим надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Таким чином офіційно працюватимуть іноземні та українські криптобіржі, а банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній.

Крім того, це означає, що українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах

Раніше у Комітеті ВР з питань антикорупційної політики розповідали, що обсяг транзакцій в Україні з віртуальними активами становить близько 150-200 мільйонів доларів на день, а капіталізація віртуальних активів – понад 2 мільярдів доларів.

У Мінцифри пояснюють, що закон базується на актуальних стандартах регулювання операцій із віртуальними активами міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (ФАТФ). Вони встановлюють правила для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів і сприятимуть детінізації цього ринку. 

Регулятором ринку буде Мінцифра, крім окремих випадків, де вступає НБУ чи Нацкомісія з цінних паперів. Відомство сприятиме адаптації законодавства України про обіг віртуальних активів до міжнародних стандартів та захищатиме права учасників ринку. 

"Вже незабаром іноземні та українські постачальники послуг, пов’язані з оборотом віртуальних активів, зокрема, криптобіржі, зможуть офіційно працювати в нашій юрисдикції", — коментує віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Щоб провадити діяльність, пов’язану з оборотом віртуальних активів, постачальники послуг повинні будуть розкрити структуру власності для можливості встановлення кінцевих бенефіціарних власників. 

Такі власники повинні мати бездоганну ділову репутацію, а також запровадити внутрішні процедури фінансового моніторингу для запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

Закон набирає чинності з дня, коли набере чинності ЗУ про відповідні зміни до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування операцій із віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону.

Нагадуємо:

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді підтримати у другому читанні законопроєкт №3637, який покликаний легалізувати сферу віртуальних активів в Україні.

До другого читання проєкт Закону включає нові положення FATF, пов'язані з обігом віртуальних активів. 

Економічна правда

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