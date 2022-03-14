Зеленський анонсував нову податкову модель і фінанcові правила: приберуть "усе, що заважає"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд отримав доручення "повернути малий і середній бізнес", деталі будуть за день-два.

Про це він сказав у відеозверненні.

"На вулицях міст має зʼявитися життя. Там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже починалося відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто здатний працювати. Економічне придушення України – це одне із завдань війни проти нас сьогодні. І ми маємо відбитися також і від цього. Зберегти нашу економіку, зберегти наших людей.

Тому уряд отримав чітке доручення – повернути малий і середній бізнес. Прибрати усе, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, абсолютно усі. Щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть. Там, де вони можуть", - заявив Зеленський.

"На час війни та для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Потрібно оновити й фінансові правила. Щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість. Відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені. І що можна не боятися втратити щось, бо держава Україна гарантує кожному безпеку активам і накопиченням. Кабінет Міністрів уже працює над тим, як оформити це нормативно. День-два – будуть деталі", - резюмував він.

Економічна правда