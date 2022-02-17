В Україні легалізували віртуальні активи після вето Зеленського

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Верховна Рада повторно проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента і зробила регулятором Нацкомісію з цінних паперів.

Про це відомо з засідання ВРУ, документ № 3637 підтримали депутати.

Президент Володимир Зеленський раніше ветував закон про віртуальні активи та повернув його в Верховну Раду з 21 пропозицією. Комітет з питань цифрових трансформацій підтримав усі пропозиції Зеленського і рекомендував депутатам ухвалити закон у цілому.

Так, регулювання ринку віртуальних активів віднесли до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку.

У попередньо проголосованій у вересні версії закону передбачалося, що на ринку буде створений новий регулятор для цифрового ринку.

Зеленський висловився проти такого рішення. У міжнародній практиці, пояснює він з посиланням на звіти Міжнародної організації комісій з цінних паперів, певні види віртуальних активів за своєю економічною сутністю містять ознаки фінансових інструментів.

Як наслідок, регулювання емісії таких активів має здійснюватися регуляторами фінринків. Крім того, створення нового органу виконавчої влади потребуватиме значних видатків з держбюджету, джерела покриття яких не визначені.

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Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроєкт №3637,що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.

Цей закон є базовим та визначає правовий статус віртуальних активів, чим надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Таким чином офіційно працюватимуть іноземні та українські криптобіржі, а банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній.

Крім того, це означає, що українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах.

Раніше у Комітеті ВР з питань антикорупційної політики розповідали, що обсяг транзакцій в Україні з віртуальними активами становить близько 150-200 мільйонів доларів на день, а капіталізація віртуальних активів – понад 2 мільярдів доларів.

У Мінцифри пояснюють, що закон базується на актуальних стандартах регулювання операцій із віртуальними активами міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (ФАТФ). Вони встановлюють правила для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів і сприятимуть детінізації цього ринку.

Економічна правда