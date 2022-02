У Twitter стався масштабний збій

Соціальна мережа Twitter зазнала масштабного збою, сайт перестав працювати в Україні.

Про те, що такий збій стався не лише у користувачів в Україні, свідчать дані сайту downdetector.

Згодом Twitter прокоментував збій: зазначив, що стався технічний збій, внаслідок чого не завантажувалася стрічка і не публікувалися твіти.

Наразі негаразди на сайті виправлено.

We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption!