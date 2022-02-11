У Twitter стався масштабний збій
П'ятниця, 11 лютого 2022, 20:30 -
Соціальна мережа Twitter зазнала масштабного збою, сайт перестав працювати в Україні.
Про те, що такий збій стався не лише у користувачів в Україні, свідчать дані сайту downdetector.
Згодом Twitter прокоментував збій: зазначив, що стався технічний збій, внаслідок чого не завантажувалася стрічка і не публікувалися твіти.
Наразі негаразди на сайті виправлено.
We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption!— Twitter Support (@TwitterSupport) February 11, 2022
Про збої повідомляють як користувачі у США, так і в Європі, Африці та Азії.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua