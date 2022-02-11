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У Twitter стався масштабний збій

П'ятниця, 11 лютого 2022, 20:30 - Дана Гордійчук
 
getty images

Соціальна мережа Twitter зазнала масштабного збою, сайт перестав працювати в Україні.

Про те, що такий збій стався не лише у користувачів в Україні, свідчать дані сайту downdetector.

 
downdetector

Згодом Twitter прокоментував збій: зазначив, що стався технічний збій, внаслідок чого не завантажувалася стрічка і не публікувалися твіти. 

Наразі негаразди на сайті виправлено.

Про збої повідомляють як користувачі у США, так і в Європі, Африці та Азії.

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