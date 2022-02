В Twitter произошел масштабный сбой

Социальная сеть Twitter испытала масштабный сбой, сайт перестал работать в Украине.

О том, что такой сбой произошел не только у пользователей Украины, свидетельствуют данные сайта downdetector.

Впоследствии Twitter прокомментировал сбой: отметил, что произошел технический сбой, в результате чего не загружалась лента и не публиковались твиты.

Сейчас проблемы на сайте исправлены.

We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption!