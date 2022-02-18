Глава Twitter йде у відпустку по догляду за дитиною

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Новий гендиректор Twitter Параг Агравал візьме "кілька тижнів" відпустки по догляду за новонародженою дитиною.

Про це пише Bloomberg.

Представник Twitter підтвердила це та додала, що Агравал планує залишатися на зв'язку із топ-менеджментом.

The Wall Street Journal уточнює, що Агравал і його дружина незабаром чекають на народження другої дитини.

Як пише Bloomberg, рішення Агравала піти в декретну відпустку спровокувало дискусію про відпустки для догляду за дитиною для батьків.

Так, співзасновник Reddit Алексіс Оганян підтримав колегу та запропонував йому не поспішати з поверненням на роботу.

Він припустив, що Агравал може розбити відпустку на дві частини: кілька тижнів побути вдома, а дні, що залишилися, використовувати потім по п'ятницях для додаткового вихідного.

Агентство додає, що Twitter дає співробітникам загалом 20 тижнів декретної відпустки.

Також у мережі Агравала закликали використати весь доступний йому термін відпустки, щоб цим подати особистий приклад співробітникам.

Агравал cтав гендиректором Twitter у листопаді 2021 року. На той момент він 10 років працював у компанії, з 2017-го - був технічним директором.

Він замінив на посаді співзасновника сервісу, мільярдера Джека Дорсі - той розвиває свій платіжний сервіс Block (колишній Square).

Економічна правда