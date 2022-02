Twitter тестує кнопку "проти" у всьому світі 

Соціальна мережа Twitter розширила географію тесту кнопки "проти" на весь світ та розглядає її як постійне доповнення платформи

Про це повідомляє TheVerge.

Спершу можливість проголосувати "проти" отримала лише невелика група користувачів комп’ютерної версії сайту, але незабаром цю функцію також розширять на користувачів iOS та Android.

На відміну від таких сайтів, як Reddit, загальна кількість натиснутих "за" та "проти" під публікацією не буде публічною у Twitter. Ця функція використовуватиметься для налаштування алгоритму, який вирішує, що саме показувати окремим користувачам.

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.



Downvotes aren’t public, but they'll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh