Всі розділи
Укр / Рус

Twitter тестує функцію фото і відеореакції на твіти

Понеділок, 10 січня 2022, 14:30
 
фото: twitter

Twitter оголосив, що тестує функцію фото і відеореакції на твіти, де можна буде замість публікації текстової відповіді вставити копію твіту у власне фото/відео та опублікувати його в стрічці.

Про це соцмережа повідомила у своєму блозі.

Функція "Цитувати твіт із реакцією" наразі доступна лише для обмеженої кількості користувачів iOS.

The Verge пише, що ця функція схожа на відеовідповіді TikTok, які Instagram нещодавно скопіював для Reels.

"Деякі користувачі Twitter, а також співробітники The Verge висловили стурбованість тим, що ці твіти з реакціями можуть використати для переслідування.

Хоча платформі відносно легко модерувати регулярні твіти з цитатами, важче програмно сканувати вміст фотографії чи відео. Деякі інші функції Twitter включають пом’якшення, наприклад, можливість відмовитися від позначення фотографій або обмеження того, хто може відповідати на ваші твіти", - пише видання.

Водночас у Twitter відповіли, що "безпека людей у ​​Twitter є їхнім пріоритетом".

"Хоча ми не очікуємо, що нову функцію використовуватимуть на шкоду, ми будемо уважно стежити за використанням продукту та гарантувати, що будь-які зловживання розглядатимуться відповідно до правил Twitter", - заявила представниця Twitter Вівіана Віволл.

Вона додала, що наразі користувачі не можуть вимкнути цю функцію на своїх сторінках.

Економіча правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Twitter соцмережі

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глава Twitter Дорсі йде з посади 29 листопада 2021, 18:15
Після опитування в Twitter Маск продав частину акцій Tesla 11 листопада 2021, 09:00
Twitter додав функцію видалення підписників 12 жовтня 2021, 10:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!