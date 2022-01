Twitter тестує функцію фото і відеореакції на твіти

Twitter оголосив, що тестує функцію фото і відеореакції на твіти, де можна буде замість публікації текстової відповіді вставити копію твіту у власне фото/відео та опублікувати його в стрічці.

Про це соцмережа повідомила у своєму блозі.

Функція "Цитувати твіт із реакцією" наразі доступна лише для обмеженої кількості користувачів iOS.

The Verge пише, що ця функція схожа на відеовідповіді TikTok, які Instagram нещодавно скопіював для Reels.

"Деякі користувачі Twitter, а також співробітники The Verge висловили стурбованість тим, що ці твіти з реакціями можуть використати для переслідування.

Хоча платформі відносно легко модерувати регулярні твіти з цитатами, важче програмно сканувати вміст фотографії чи відео. Деякі інші функції Twitter включають пом’якшення, наприклад, можливість відмовитися від позначення фотографій або обмеження того, хто може відповідати на ваші твіти", - пише видання.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!



Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh