Twitter тестує функцію фото і відеореакції на твіти

фото: twitter

Twitter оголосив, що тестує функцію фото і відеореакції на твіти, де можна буде замість публікації текстової відповіді вставити копію твіту у власне фото/відео та опублікувати його в стрічці.

Про це соцмережа повідомила у своєму блозі.

Функція "Цитувати твіт із реакцією" наразі доступна лише для обмеженої кількості користувачів iOS.

The Verge пише, що ця функція схожа на відеовідповіді TikTok, які Instagram нещодавно скопіював для Reels.

"Деякі користувачі Twitter, а також співробітники The Verge висловили стурбованість тим, що ці твіти з реакціями можуть використати для переслідування.

Хоча платформі відносно легко модерувати регулярні твіти з цитатами, важче програмно сканувати вміст фотографії чи відео. Деякі інші функції Twitter включають пом’якшення, наприклад, можливість відмовитися від позначення фотографій або обмеження того, хто може відповідати на ваші твіти", - пише видання.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!



Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh — Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022

Водночас у Twitter відповіли, що "безпека людей у ​​Twitter є їхнім пріоритетом".

"Хоча ми не очікуємо, що нову функцію використовуватимуть на шкоду, ми будемо уважно стежити за використанням продукту та гарантувати, що будь-які зловживання розглядатимуться відповідно до правил Twitter", - заявила представниця Twitter Вівіана Віволл.

Вона додала, що наразі користувачі не можуть вимкнути цю функцію на своїх сторінках.

Економіча правда