У Дії з’явилися сертифікати про бустерну дозу 

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У застосунку Дія з 1 лютого з’явилися сертифікати про отримання вакцинації від COVID-19 бустерною дозою.

Крім того, усі сертифікати про вакцинацію (як внутрішній, так і міжнародний) скоротили термін дії до 270 днів.

Документ, що підтверджує отримання бустерної дози вакцини генерується як окремий сертифікат терміном дії 270 днів з моменту останньої вакцинації. У документі вказується лише виробник вакцини, якою здійснювалися бустерна вакцинація.

Для того, аби оновити документи про вакцинацію, необхідно у розділі "Послуги" обрати "COVID-сертифікати" та згенерувати новий міжнародний та внутрішній сертифікати.

Скріншот сертифікату про отримання бустерної дози вакцинації Фото ЕП

Попередній сертифікат при цьому залишається у застосунку. Скріншот оновленого сертифікату про вакцинацію фото еп

Нагадуємо:

Кабінет міністрів України підтримав запровадження сертифікатів про вакцинацію третьою дозою вакцини і передбачив, що сертифікати діятимуть уже не рік, а 9 місяців.

Українцям дозволили отримувати "бустерне" щеплення проти коронавірусу, із 8 січня 2022 року воно доступне всім охочим, кому другу дозу вкололи щонайменше півроку тому.

МОЗ анонсувало, що сертифікат про третє щеплення буде доступний у застосунку "Дія" з кінця січня і буде дійсним 270 днів.

Дана Гордійчук, ЕП