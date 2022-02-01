Всі розділи
Укр / Рус

У Дії з’явилися сертифікати про бустерну дозу 

Вівторок, 1 лютого 2022, 09:37
 
getty images

У застосунку Дія з 1 лютого з’явилися сертифікати про отримання вакцинації від COVID-19 бустерною дозою.

Крім того, усі сертифікати про вакцинацію (як внутрішній, так і міжнародний) скоротили термін дії до 270 днів. 

Документ, що підтверджує отримання бустерної дози вакцини генерується як окремий сертифікат терміном дії 270 днів з моменту останньої вакцинації. У документі вказується лише виробник вакцини, якою здійснювалися бустерна вакцинація.

Для того, аби оновити документи про вакцинацію, необхідно у розділі "Послуги" обрати "COVID-сертифікати" та згенерувати новий міжнародний та внутрішній сертифікати.

 
Скріншот сертифікату про отримання бустерної дози вакцинації
Фото ЕП

Попередній сертифікат при цьому залишається у застосунку.

 
Скріншот оновленого сертифікату про вакцинацію
фото еп

Нагадуємо:

Кабінет міністрів України підтримав запровадження сертифікатів про вакцинацію третьою дозою вакцини і передбачив, що сертифікати діятимуть уже не рік, а 9 місяців.  

Українцям дозволили отримувати "бустерне" щеплення проти коронавірусу, із 8 січня 2022 року воно доступне всім охочим, кому другу дозу вкололи щонайменше півроку тому.

МОЗ анонсувало, що сертифікат про третє щеплення буде доступний у застосунку "Дія" з кінця січня і буде дійсним 270 днів.

Дана Гордійчук, ЕП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

"Дія" вакцина

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінцифри починає тестування зміни прописки в "Дії" 26 січня 2022, 10:55
За бустерну дозу через "Дію" нарахують ще 500 гривень 24 січня 2022, 20:35
Кіберполіція: Витоку даних із "Дії" не було 24 січня 2022, 10:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті