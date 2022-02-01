В Дії появились сертификаты о бустерной дозе

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В приложении "Дія" с 1 февраля появились сертификаты о получении вакцинации от COVID-19 бустерной дозой.

Кроме того, все сертификаты о вакцинации (как внутренней, так и международной) сократили срок действия до 270 дней.

Документ, подтверждающий получение бустерной дозы вакцины, генерируется как отдельный сертификат сроком действия 270 дней с момента последней вакцинации.

Для обновления документов о вакцинации необходимо в разделе "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты" и сгенерировать новый международный и внутренний сертификаты.

В документе указывается только производитель вакцины, которой осуществлялась бустерная вакцинация.

Предыдущий сертификат остается в приложении.

Напоминаем:

Кабинет министров Украины поддержал введение сертификатов о вакцинации третьей дозой вакцины и предусмотрел, что сертификаты будут действовать уже не год, а 9 месяцев.

Украинцам разрешили получать "бустерную" прививку против коронавируса, с 8 января 2022 года она доступна всем желающим, кому вторую дозу укололи по меньшей мере полгода назад.

Минздрав анонсировал, что сертификат о третьей прививке будет доступен в приложении "Дія" с конца января и будет действительным 270 дней.

Дана Гордийчук, ЭП