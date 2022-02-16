Cтатус резидента "Дія City" отримали уже 55 компаній: скільком відмовили
Статус правового та податкового простору Дія.City отримали 55 українських і міжнародних IT-компаній.
Про це розповіли у "Дії".
Зокрема, резидентами стали Reface, Roosh, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, EPAM Systems, Samsung, Genesis, NiX Solution, Softserve, Sigma.Software, RIA.com, Rozetka, Plarium, Deus Robots.
Повний список перших резидентів - за посиланням.
Щоб стати резидентом Дія.City, ІТ-компанія має:
- бути зареєстрована за українським законодавством;
- займатися кваліфікованими видами діяльності;
- відповідати умовам вступу;
- підготувати пакет документів.
Подавати заявки можна за посиланням.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, більше 70 компаній подали заявку на отримання статусу резидента.
"Нагадую, у нас є 10 днів на розгляд заявки. Трьом компаніям офіційно відмовлено в наданні статусу резидента, оскільки вони подавались як стартапи, а засновані більше, ніж два роки тому. Нагадаю, для стартапів діє критерій - реєстрація не раніше, ніж за 24 місяці до подання заявки", - пояснив він.
Нагадаємо:
З 8 лютого в Україні почав працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.
Проєкт закону Дія.Сіті викликав чимало дискусій між представниками ІТ-галузі. ЕП детально розповідала про це у статті: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок
Економічна правда
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