Cтатус резидента "Дія City" отримали уже 55 компаній: скільком відмовили

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Статус правового та податкового простору Дія.City отримали 55 українських і міжнародних IT-компаній.

Про це розповіли у "Дії".

Зокрема, резидентами стали Reface, Roosh, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, EPAM Systems, Samsung, Genesis, NiX Solution, Softserve, Sigma.Software, RIA.com, Rozetka, Plarium, Deus Robots.

Повний список перших резидентів - за посиланням.

Щоб стати резидентом Дія.City, ІТ-компанія має:

бути зареєстрована за українським законодавством;

займатися кваліфікованими видами діяльності;

відповідати умовам вступу;

підготувати пакет документів.

Подавати заявки можна за посиланням.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, більше 70 компаній подали заявку на отримання статусу резидента.

"Нагадую, у нас є 10 днів на розгляд заявки. Трьом компаніям офіційно відмовлено в наданні статусу резидента, оскільки вони подавались як стартапи, а засновані більше, ніж два роки тому. Нагадаю, для стартапів діє критерій - реєстрація не раніше, ніж за 24 місяці до подання заявки", - пояснив він.

Нагадаємо:

З 8 лютого в Україні почав працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.