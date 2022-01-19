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Український сертифікат про Covid-вакцинацію діятиме 9 місяців: для бустера теж

Середа, 19 січня 2022, 14:00
 
фото: дія

Кабінет міністрів України підтримав запровадження сертифікатів про вакцинацію третьою дозою вакцини і передбачив, що сертифікати діятимуть уже не рік, а 9 місяців.  

Джерело: трансляція засідання уряду 19 січня

Деталі: Кабмін вніс зміни до своєї постанови від 29 червня 2021 року (№677).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що регулюється питання видачі сертифікатів після проведення бустерної дози вакцинації.

Також скорочується термін дії сертифіката про вакцинацію з 365 днів (1 року) до 270 днів (9 місяців). 

Пряма мова Ляшка: "Тепер будь-хто, хто вакцинувався бустером, третьою дозою, – (для них) одразу термін сертифіката, що генерується в Дії, буде подовжений і матиме термін дії 270 днів, 9 місяців".

Деталі: Члени уряду підтримали це рішення. 

Воно стосується як міжнародного, так внутрішнього Covid-сертифікатів.

Урядовці на засіданні були одягнені у футболки з написом на підтримку вакцинації.

Цьому передувало: Українцям дозволили отримувати "бустерне" щеплення проти коронавірусу, із 8 січня 2022 року воно доступне всім охочим, кому другу дозу вкололи щонайменше півроку тому.

МОЗ анонсувало, що сертифікат про третє щеплення буде доступний у застосунку "Дія" з кінця січня і буде дійсним 270 днів.

Станом на ранок 19 січня бустерну дозу в Україні отримали 131 178 людей.

Олена Рощенко, УП

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Кабмін вакцина коронавірус

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