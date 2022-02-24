В "Дії" будуть недоступні деякі документи – Федоров

В сервісі "Дія" не будуть доступні деякі документи та послуги.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Telegram.

"Наша команда робить все, щоб захистити всі базові реєстри. Тимчасово в Дії не будуть доступні деякі документи та послуги. Все це робиться в цілях безпеки. Застосунок та портал працюють стабільно", – повідомив міністр.

Економічна правда