В "Дії" будуть недоступні деякі документи – Федоров
Четвер, 24 лютого 2022, 20:12
В сервісі "Дія" не будуть доступні деякі документи та послуги.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Telegram.
"Наша команда робить все, щоб захистити всі базові реєстри. Тимчасово в Дії не будуть доступні деякі документи та послуги. Все це робиться в цілях безпеки. Застосунок та портал працюють стабільно", – повідомив міністр.
Економічна правда
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