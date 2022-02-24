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В "Дії" будуть недоступні деякі документи – Федоров

Четвер, 24 лютого 2022, 20:12

В сервісі "Дія" не будуть доступні деякі документи та послуги.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Telegram.

"Наша команда робить все, щоб захистити всі базові реєстри. Тимчасово в Дії не будуть доступні деякі документи та послуги. Все це робиться в цілях безпеки. Застосунок та портал працюють стабільно", – повідомив міністр.

Економічна правда

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Дія

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