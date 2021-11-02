Аварійна допомога з Білорусі та Словаччини знадобилась через ДТЕК

getty images

Аварійна допомога з Білорусі та Словаччини знадобилися через низку аварій на електростанціях ДТЕК Ахметова – Укренерго попросить інспекцію перевірити обладнання компанії.

Про це оператор системи передачі Укренерго повідомив на сайті.

Компанія нагадала, що 2 листопада залучила аварійну допомогу обсягом 2500 МВТ-год з Білорусі через дефіцит потужності енергосистемі України.

Причинами дефіциту стала підвищена аварійність на енергоблоках ТЕС у період сезонного зростання споживання. Крім того, 2 листопада спостерігався значний перевиробіток електроенергії на ГЕС та зниження генерації ВДЕ.

Так, на "ДТЕК Курахівська ТЕС" затримано вихід з планового ремонту блоку №8, який наразі переведено в аварійний ремонт до кінця доби 5 листопада. Також в першій половині дня 2 листопада було виведено в ремонт корпус 1А "ДТЕК Криворізької ТЕС".

Зранку 2 листопада виведено в аварійний ремонт енергоблок №11 "ДТЕК Бурштинської ТЕС", що унеможливило перефіксацію енергоблока №8 цієї електростанції на роботу в ОЕС України, що могло би зменшити в цій зоні дефіцит потужності.

Крім цього, через виведення в аварійний ремонт енергоблоків №11 та №6 "ДТЕК Бурштинська ТЕС" НЕК "Укренерго" 2 листопада з 10:00 до 20:00 активувало аварійну допомогу також з енергосистеми Словаччини для компенсації дефіциту потужності та виконання погодженого сальдо перетоку з ENTSO-E в "острові Бурштинської ТЕС".

Орієнтовний обсяг аварійної допомоги зі Словаччини становить близько 800 МВт-год.

"У зв‘язку із стрімким підвищенням рівня аварійності генеруючого обладнання на ТЕС компанії ДТЕК, НЕК "Укренерго" звернеться до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення відповідних перевірок", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Енергетичний холдинґ ДТЕК, до якого входять зазначені ТЕС, належить Рінату Ахметову

2 листопада в Україну розпочалося постачання електроенергії з Білорусі в рамках аварійної допомоги.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Читайте також: Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики?

Економічна правда