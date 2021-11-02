Україна запросила аварійну допомогу у Білорусі

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Кілька годин тому в Україну розпочалося постачання електроенергії з Білорусі в рамках аварійної допомоги.

Про це ЕП повідомило джерело в Укренерго, поставки офіційно підтвердили у Мінську.

"2 листопада з 14:00 Білорусь почала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт", - йдеться у повідомленні.

Поставки триватимуть до 21:00.

На сьогодні ОЕС України синхронізовано з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі.

Проте фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише з останньої.

З РФ Україна не має підписаного договору, а Молдова – надто мала енергосистема для балансування української ОЕС.

Нагадуємо:

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.

Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був відмінений, відповідні аукціони в Білорусі не були проведені.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

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Економічна правда