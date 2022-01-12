Зростання тарифу "Укренерго" на 10% закриє проблему розрахунків із "зеленою" генерацією – ОП

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Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що перегляд тарифу НЕК "Укренерго" на передачу у бік збільшення остаточно закриє проблему розрахунків із виробниками зеленої електроенергії.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"НКРЕКП має підстави переглянути тариф "Укренерго". Я не очікую, що тариф "Укренерго" зміниться ще більш ніж на 4-5 коп. Це незначно для кінцевого споживача, але остаточно закриє проблему фінансового балансу на ринку зеленої енергетики", - вважає Шурма.

За його словами, досі Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), формувала тариф на передачу, виходячи з відповідної норми, яка передбачає оплату 20% вартості зеленої електроенергії з бюджету, але з прийняттям бюджету на 2022 рік, що скасував її дію, отримала право скоригувати тариф.

Заступник глави ОП додав, що тариф "Укренерго" необхідно збільшити приблизно на 10%, щоб забезпечити виплати у повному обсязі.

"Поточної ціни на електроенергію та вже затвердженого тарифу (345,64 грн/МВт-год без ПДВ-ІФ) у принципі достатньо, щоб на 90-95% збалансувати ринок зелених", - сказав він.

Шурма додав, що вважає вирішеною проблему із накопиченням боргів перед зеленою генерацією за рахунок випущених "Укренерго" євробондів, назвавши при цьому несистемними "певні винятки".

Заступник голови ОП зазначив, що зараз йде відпрацювання майбутніх механізмів підтримки зеленої генерації, щоб воно розвивалося без додаткового фінансового та технічного навантаження на енергосистему.

"За три-чотири місяці будуть презентації таких моделей, зараз триває активна робота над цим із залученням практично всієї спільноти енергоринку", - резюмував він.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила "зелені" тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел.