"Укренерго" приготувалася до об'єднання енергосистем України та ЄС

Justin Sullivan/Getty Images

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сертифікувала "НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі європейського типу за системою ISO.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами члена НКРЕКП Руслана Кайдаша, "Укренерго" виконало ще не всі пункти, тому комісія запропонувала в остаточному рішенні наголосити на тих зобов'язаннях, які НЕК необхідно виконати у певні терміни для того, щоб забезпечити повну незалежність оператора системи передачі.

Як зазначив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, компанія, отримавши сертифікацію, виконала вимогу закону "Про ринок електричної енергії" та Директиви ЄС 2008/72/ЄС, яку Україна зобов'язалася імплементувати у своє законодавство, а також одну з основних стратегічних цілей "Укренерго" .

"Адже тепер перед нашою компанією відкрито прямий шлях до офіційного членства в організації ENTSO-E. Це означає, що паралельно із підготовкою до синхронізації української енергосистеми з європейською, яка запланована на 2023 рік, ми зможемо стати частиною європейського об'єднання найкращих ОСП Європи", - наголосив Кудрицький.

Нагадуємо:

25 листопада Секретаріат ЄС надав згоду на остаточну сертифікацію системного оператора "Укренерго".

НКРЕКП 1 жовтня ухвалила попереднє рішення щодо сертифікації "Укренерго" за моделлю ISO (Independent System Operator) з урахуванням переходу компанії з управління Міністерства фінансів до Міністерства енергетики.