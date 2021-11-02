Аварийная помощь из Беларуси и Словакии понадобилась через ДТЭК

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Аварийная помощь из Беларуси и Словакии понадобилась из-за ряда аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова – Укрэнерго попросит инспекцию проверить оборудование компании.

Об этом оператор системы передачи "Укрэнерго" сообщил на сайте.

Компания напомнила, что 2 ноября привлекла аварийную помощь в объеме 2500 МВТ-ч из Беларуси из-за дефицита мощности энергосистемы Украины.

Причинами дефицита явилась повышенная аварийность на энергоблоках ТЭС в период сезонного роста потребления. Кроме того, 2 ноября наблюдалась значительная переработка электроэнергии на ГЭС и снижение генерации ВИЭ.

Так, на "ДТЭК Кураховская ТЭС" задержан выход из планового ремонта блока №8, который переведен в аварийный ремонт до конца суток 5 ноября. Также в первой половине дня 2 ноября был выведен в ремонт корпус 1А "ДТЭК Криворожской ТЭС".

Утром 2 ноября выведен в аварийный ремонт энергоблок №11 "ДТЭК Бурштынской ТЭС", что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС Украины, что могло бы уменьшить в этой зоне дефицит мощности.

Кроме этого, из-за вывода в аварийный ремонт энергоблоков №11 и №6 "ДТЭК Бурштынская ТЭС" НЭК "Укрэнерго" 2 ноября с 10:00 до 20:00 активировало аварийную помощь также из энергосистемы Словакии для компенсации дефицита мощности и выполнения согласованного сальдо перетока с ENTSO-E в "Острове Бурштынской ТЭС".

Примерный объем аварийной помощи из Словакии составляет около 800 МВт-час.

"В связи с стремительным повышением уровня аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" обратится в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины о необходимости проведения соответствующих проверок", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Энергетический холдинг ДТЭК, в который входят указанные ТЭС, принадлежит Ринату Ахметову

2 ноября в Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

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Экономическая правда