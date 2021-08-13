Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики?

Теплова генерація, яка забезпечує 50% електроенергії країни, зіткнулася з дефіцитом вугілля. Чи треба споживачам готуватися до віялових відключень?

За останній рік Україна вдруге зіткнулася з дефіцитом вугілля на складах теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. План нарощування запасів не виконується. Більше того – з кожним тижнем обсяг цього палива зменшується.

Результат дефіциту – зупинка роботи п'ятнадцяти енергоблоків. Ще кілька десятків енергоблоків або на ремонті, або в аварійному стані.

Учасники ринку озвучують різні версії, чому так сталося.

Серед очевидних – скорочення виробництва струму атомними станціями на тлі високого споживання через теплу погоду. Є і конспірологічна: низькі запаси вугілля дозволяють окремим групам тримати ціни на електроенергію на високому рівні і торгуватися за те, щоб вони такими і залишалися.

Чому енергетичні компанії тримають "низькі" склади і що чекає споживачів?

Енергоблоки: не працюють два з трьох

За даними Національної асоціації добувної промисловості, 90% споживання вугілля припадає на енергогенеруючі компанії: теплоелектростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Перші генерують електроенергію як основний продукт. Для других електроенергія – побічний продукт, що залишається після нагрівання води для потреб громадян (гаряча вода в кранах та опалення).

Енергогенеруючі компанії можуть також працювати на газі, однак цей вид палива резервний та використовується рідко через його високу вартість. Деякі компанії можуть працювати на мазуті, однак з 1 січня 2019 року обіг цього палива з вмістом сірки понад 1% заборонений.

За даними системного оператора "Укренерго", в Україні є 15 ТЕС і 3 ТЕЦ, загалом – 85 енергоблоків. Проте працює лише кожен третій з них.

12 серпня дванадцять енергоблоків були законсервовані, дев'ять енергоблоків перебували на капітальному ремонті, сім – на аварійному ремонті, п'ять – у резерві, п'ять – на середньому, поточному або оперативному ремонтах. Найбільше енергоблоків – шістнадцять – простоюють через відсутність вугілля.

На Київській ТЕЦ-6, яка в опалювальний сезон забезпечує централізоване теплопостачання промислових підприємств, житлових та адміністративних будинків Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського та Оболонського районів столиці, один з двох енергоблоків перебуває на капітальному ремонті, а інший стоїть через відсутність палива.

Аналогічна ситуація склалася на Харківській ТЕЦ-5, яка в опалювальний сезон забезпечує теплом 23% харків'ян, а влітку – гарячою водою все півторамільйонне місто. На цій ТЕЦ є три енергоблоки. Два з них відключені через відсутність палива, один перебуває на капітальному ремонті.

Схожа ситуація з відключенням енергоблоків спостерігалася в лютому 2021 року, коли ті один за одним зупинялися через брак палива.

Запаси: замість зростання зменшуються

Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС критична, зазначають в "Укренерго". За графіком накопичення палива, затвердженим Міненерго, 9 серпня на складах мало бути 1 359 млн тонн вугілля, але фактичні запаси менші на 36,4%. При цьому запаси не збільшуються, а зменшуються.

Джерело: Міненерго

"9 серпня на складах ТЕС було 783 тис тонн вугілля, що на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня. Обсяг антрациту на складах ТЕС з 2 серпня зріс на 3,2% до 261 тис тонн, запаси газового вугілля зменшилися на 5,4% до 522 тис тонн", – говориться в щотижневому звіті системного оператора.

Джерело: "Укренерго"

На початку серпня 2020 року запаси вугілля становили 2,8 млн тонн – у чотири рази більше, ніж зараз. Що стало причиною низьких запасів?

Чому нема вугілля

Учасники ринку називають кілька причин.

По-перше, НАЕК "Енергоатом" у червні зупиняв роботу двох атомних енергоблоків (№4 Запорізької АЕС та №2 Южно-Української АЕС). Оскільки в літню спеку споживання електроенергії зростає, то формується її дефіцит. Вугільні ТЕС почали виробляти більше струму, споживаючи тверде паливо.

По-друге, вугілля не закуповується через брак коштів, кажуть представники генерації. Причиною безгрошів'я став рекордний обвал цін на електроенергію на початку липня, не в останню чергу спричинений діями ДТЕК.

По-третє, запаси вугілля можуть не збільшувати зумисно, аби спровокувати дефіцит палива для підтримки цін на електроенергію на високому рівні.

"Компанії, які мають ринкову владу (монопольне становище. – ЕП), можуть цим гратися. Завдяки "мінімальним складам" можна впливати на ціну електроенергії", – пояснив співрозмовник ЕП в Міненерго.

Довідка. Вісім найбільших ТЕС належать ДТЕК Ріната Ахметова, три – державному "Центренерго", одна – компанії "Донбасенерго" Максима Єфімова.

Чи будуть відключення взимку

Учасники ринку та експерти вважають такий сценарій малоймовірним.

"До опалювального сезону компанії завезуть необхідний обсяг палива. Відключень точно не буде. Якщо не куплять, то самі і постраждають, бо втратять кошти", – каже директор науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

З ним не погоджується високопоставлений співрозмовник ЕП в Міненерго.

"Динаміка накопичення вугілля дуже погана, палива більш ніж утричі менше, ніж було у 2020 році. Сумніваюся, що компанії встигнуть завести необхідну кількість. Зараз треба кожного місяця завозити вугілля, а починати слід було ще раніше. У серпні взагалі не було поставок", – нарікає він.

Співрозмовники ЕП наголошують, що попри проблеми із запасами вугілля віялових відключень під час опалювального сезону не буде. У крайньому випадку доведеться повертатися до комерційного імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, проти чого категорично виступає ДТЕК Ахметова.

З травня 2021 року такий імпорт заборонений, однак це рішення НКРЕКП діє до 1 жовтня. За необхідності регулятор може дозволити купівлю електроенергії в цих країнах.

Ще один варіант – переведення енергоблоків на резервне паливо. Однак, враховуючи поточні ціни на газ, такий сценарій найменш імовірний.

За даними Української енергетичної біржі, 12 серпня вартість газу на європейських хабах перевищувала 19 тис грн за тис куб м. Це рекорд за всю історію. Окремі компанії заявили про початок імпорту вугілля з інших країн.

"Ведемо перемовини з постачальниками з Польщі, Казахстану, США. Незважаючи на підвищений попит на вугілля на світових ринках, ми вже починаємо його імпорт. Перша партія з Казахстану вже в дорозі", – повідомив ЕП генеральний директор компанії "ДТЕК енерго" Ільдар Салєєв.

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