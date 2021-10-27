Регулятор не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії із РФ і Білорусі – ЗМІ

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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в уряді.

"Регулятор вже визначився з рішенням - він не заборонятиме імпорт із Росії та Білорусі на листопад. Коли у вересні приймали рішення про заборону імпорту на жовтень, говорили про те, що це не становить загрози енергосистемі та споживачам, а надалі визначатимемося в залежності від рівня підготовки до ОЗП.

Самі знаєте, які у нас запаси вугілля", - заявив співрозмовник проєкту агентства "Енергореформа".

Зазначається, що проєкт рішення про продовження заборони на імпорт так і не внесли до порядку денного засідань регулятора до кінця останнього тижня жовтня.

Нагадаємо:

Оператор "Укренерго" 27 жовтня проведе аукціон на міждержавні перетини, зокрема з РФ та Білоруссю, за резервною процедурою. Аукціон розпочнеться о 16:00.

Очікується, що результати аукціону будуть оголошені цього ж дня.

Доступна пропускна потужність міждержавних перетинів на листопад 2021 року для імпорту електроенергії з Російської Федерації становить 2200 МВт, з Білорусі - 900 МВт.

Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Білорусі не розглядаються".

26 травня, Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.