Запасів вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ учетверо менше за графік – Міненерго

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Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня.

Про це свідчать дані Міненерго.

Відповідно до затвердженого міністерством графіка, станом на 25 жовтня на складах має бути 2,971 млн тонн вугілля.

міненерго

Таким чином, фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

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Нагадаємо:

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 18 жовтня становили 752,9 тис тонн - це на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 3,8 раза.

Економічна правда