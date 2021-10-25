Всі розділи
Укр / Рус

Запасів вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ учетверо менше за графік – Міненерго

Понеділок, 25 жовтня 2021, 13:20
 
Unsplash

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня.

Про це свідчать дані Міненерго.

Відповідно до затвердженого міністерством графіка, станом на 25 жовтня на складах має бути 2,971 млн тонн вугілля.

 
міненерго

Таким чином, фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Читайте також: Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики? 

Нагадаємо:

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 18 жовтня становили 752,9 тис тонн - це на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 3,8 раза.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

вугілля ТЕС ТЕЦ Міненерго

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ціни на нафту біля багаторічних максимумів через нестачу енергоносіїв у Китаї і Європі 22 жовтня 2021, 14:40
Скинулися всі: "Центренерго" акумулювало 1,5 мільярда на закупівлю вугілля 19 жовтня 2021, 11:10
У Міненерго кажуть, що за накопичення вугілля відповідальні генеруючі компанії 18 жовтня 2021, 18:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!