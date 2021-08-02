Apple видалила з App Store додаток для знайомств противників вакцинації

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Компанія Apple видалила зі свого магазину додатків App Store додаток Unjected, призначений для знайомств противників вакцинації.

Про це повідомляє Bloomberg.

У компанії заявили, що Unjected порушив правила корпорації щодо інформування про коронавірус.

Водночас в Google Play додаток Unjected поки доступний.

Проте Bloomberg зазначає, що 16 липня в Google пригрозили видалити Unjected через 2 тижні, якщо творці додатку не покращать модерацію контенту користувачів.

У Google Play додаток Unjected поки доступно. Але, як пише Bloomberg, 16 липня в Google пригрозили видалити Unjected через два тижні, якщо творці програми не поліпшать модерацію контенту користувачів.

В Google, зокрема, позначили як недостовірні повідомлення користувачів Unjected про те, що вакцини від коронавірусу є "біологічною зброєю" і "мікрочіпами з нанотехнологіями".

Unjected запустили дві мешканки Гаваїв в травні цього року. Додаток позиціонує себе як "спільноту однодумців, що підтримують медичну автономію і свободу слова". Unjected скачали 18 тисяч разів.

Економічна правда