Google слідом за Apple змінює правила приватності: чому від цього програє Facebook

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Google оголосив про запровадження нових обмежень конфіденційності, які обмежують відстеження додатків на пристроях Android.

Про це пише CNBC.

Компанія вдалась до такого кроку слідом за Apple, який зробив це минулого року. Тоді це змінило рекламну практику кількох компаній.

Новий механізм, зокрема, обмежує передачу даних про користувача третім сторонам і виключає передачу ідентифікатора між додатками.

Так, тепер система Android при першому запуску програми буде питати, чи згоден користувач ділитися своїми даними. Таким чином хочуть обмежити передачу інформації стороннім компаніям та зменшити витік даних через рекламні модулі.

"Ці зміни можуть вплинути на великі компанії, які покладалися на відстеження користувачів у різних додатках, наприклад, на Meta, материнську компанію Facebook.

Наприклад, нові обмеження Apple особливо сильно вдарили по Meta. Раніше Меtа заявила, що зміни конфіденційності Apple знизять продажі компанії в соціальних мережах цього року приблизно на 10 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що на тлі цієї новини Meta втратила 232 млрд доларів ринкової капіталізації за один день.

Facebook та інші компанії раніше розкритикували Apple за введення функції прозорості відстеження додатків - вона обмежує доступ рекламодавцям до відстеження уподобань користувачів для створення таргетованої реклами.

Економічна правда