Apple блокувала акаунти білоруських розробників через санкції, потім назвала це помилкою і вибачилась
Білоруські розробники 5 лютого почали скаржитись, що Apple без попередження блокує їх акаунти через санкції - блокування стосувалось і тих, хто перереєстрував обліковий запис на юрадреси в інших країнах. Згодом у компанії назвали це помилкою та почали відновлювати акаунти.
Про це пише dev.by.
Зокрема, App Store заблокував обліковий запис і всі ігри білоруського розробника мобільних ігор Євгена Шапошникова.
За його словами, він був зареєстрований як фізична особа, а на іграх не заробляв: вони безкоштовні та без реклами. За наявність облікового запису в App Store Шапошников платив 100 долларів.
Інформація про бани також надходила у бот dev.by: повідомлення про блокування отримували компанії-паблішери та розробники - індивідуальні підприємці.
У сповіщеннях йшлося, що "при верифікації облікового запису була виявлена проблема: інформація про пов'язану з нею юридичну особу відповідає суб'єкту, щодо якого введені обмеження, або воно знаходиться в списках санкцій США, або доступ обмежений для країни юрособи".
Apple також блокував акаунти, які спочатку були зареєстровані у Білорусі, але вже перереєстрували на юридичні адреси в інших країнах, писали розробники.
Згодом розробники отримали листи від Apple: компанія розблокувала їхні акаунти та вибачилася "за можливі незручності", написав dev.by.
Електронний лист про те, що облікові записи належать до регіону з обмеженим доступом, вислали помилково, йшлося в новому повідомленні від Apple.
"Вам помилково надіслали електронного листа з інформацією про те, що юридична особа, пов'язана з вашим обліковим записом Apple Developer, належить до регіону з обмеженим доступом. Ваша юридична особа не належить до списку регіонів з обмеженим доступом, і ми виправили помилку.
Тепер ваш обліковий запис активний, і всі пов'язані з ним програми та вбудовані покупки знову доступні. Жодних подальших дій з вашого боку не потрібно. Просимо вибачення за можливі незручності", - йдеться у листі від Apple.
Економічна правда
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