Apple хоче зробити з iPhone платіжний термінал

Техкомпанія Apple анонсувала функцію "Tap to Pay" для своїх iPhone – вона дозволяє використовувати смартфон як платіжний термінал.

Про це повідомляє пресслужба Apple.

Компанія повідомила, що функція стане доступною вже цьогоріч і дозволить бізнесу приймати оплату через iPhone та встановлений партнерський застосунок. Спершу вона працюватиме лише у США.

Платіжні платформи та розробники зможуть інтегрувати технологію у свої програми для iOS і пропонувати їх своїм бізнес-клієнтам як застосунки для оплати. Stripe стане першою платіжною платформою, яка випробовуватиме функцію.

Tap to Pay працюватиме на пристроях iPhone XS або новіших моделях. Під час оплати необхідно піднести свій смартфон, годинник або безконтактну платіжну картки до iPhone продавця – оплата буде здійснена за допомогою технології NFC. Додаткового обладнання не потрібно.

Зазначається, що всі трансакції, які здійснюються через Tap to Pay, є зашифрованими, тож Apple не знатиме, що й хто купує.

Функція працюватиме з безконтактними картками міжнародних платіжних систем, зокрема American Express, Discover, Mastercard та Visa.

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