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Apple удалила из App Store приложение для знакомств противников вакцинации

Понедельник, 2 августа 2021, 13:55
 
unsplash

Компания Apple удалила из своего магазина приложений App Store приложение Unjected, предназначенное для знакомств противников вакцинации.

Об этом сообщает Bloomberg.

В компании заявили, что Unjected нарушил правила корпорации по информированию о коронавирусе.

В то же время в Google Play приложение Unjected пока доступно.

Однако Bloomberg отмечает, что 16 июля в Google пригрозили удалить Unjected через 2 недели, если создатели приложения не улучшат модерацию контента пользователей.

В Google Play приложение Unjected пока доступно. Но, как пишет Bloomberg, 16 июля в Google пригрозили удалить Unjected через две недели, если создатели программы не улучшат модерацию контента пользователей.

В Google, в частности, обозначили как недостоверные сообщения пользователей Unjected о том, что вакцины от коронавируса являются "биологическим оружием" и "микрочипами с нанотехнологиями".

Unjected запустили две жительницы Гавайев в мае этого года. Приложение позиционирует себя как "сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова". Unjected скачали 18 тыс раз.

Экономическая правда

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Apple коронавирус

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