Борги підприємств Міноборони перетнули позначку в 715 мільйонів

Загальна кредиторська заборгованість державних підприємств, якими управляє Міністерство оборони, у 2020 році сягнула позначки в 715,6 млн грн.

Про це повідомляє проєкт "Марлін" з посиланням на лист Міноборони щодо ефективності управління власними державними підприємствами.

Зазначається, що серед найбільших боржників підприємства торгівлі, лісгоспи і готелі.

Зокрема, концерн "Військторгсервіс", який надає послуги харчування, на кінець минулого року мав боргів на суму понад 80 млн грн, Івано-Франківський ліспромкомбінат заборгував 48 млн грн, а готель "Козацький", що знаходиться на Майдані Незалежності в Києві, має боргів на понад 10 млн грн.



"При цьому дебіторська заборгованість, тобто борги контрагентів перед підприємствами Міноборони за поставлені товари, роботи чи послуги, складає 199,5 млн грн.

Загалом Мінобороні підпорядковано 111 держпідприємств. Однак, Міністерство оборони України змогло зібрати повноцінні фінансові звіти за минулий рік лише зі 65 державних підприємств. Адже офіційно 40 підприємств перебувають у стані реорганізації або ліквідації", - йдеться у повідомленні.

Із тих підприємств, що надали звітність, прибуток отримали 38 підприємств на суму 14,4 млн грн. Серед найбільш прибуткових:

ДП "Чернігівський військовий лісгосп" - 3 млн грн

ДП "Монтажник-Україна"- 603 тис грн

ДП "Науковий центр" - 312 тис грн

ДП "Центральний проектний інститут" - 238 тис грн

Збиток отримали 25 підприємств на суму 47,4 млн грн. Серед найбільш збиткових - Готель "Козацький" - 12,2 млн грн та концерн "Військторгсервіс" - 3,9 млн грн.

У листі щодо ефективності управління державними компаніями, перерахували наступні причини збитковості:

Запровадження карантину

Відсутність замовлень

Нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків

Неліквідність основних фондів

Прострочені заборгованості

Зростання цін на матеріальні ресурси та енергоносії

"У Міноборони також надали інформацію, яких саме управлінських дій вживають, аби зупинити негативну тенденцію на власних держпідприємства. У відомстві повідомили, що створили постійно діючу комісію з питань нагляду та координації підприємств", - додає "Марлін".

Нагадаємо:

За 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 мільйона гривень.

Економічна правда