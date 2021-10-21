Міноборони повернуло незаконно привласнені земельні ділянки на 5,5 мільйонів

Міноборони спільно з Мінагрополітики відновило право постійного користування 16-ма земельними ділянками на території військового містечка поблизу Києва.

Про це повідомляє прес-служба Мінагро.

"Продовжуємо повертати Міноборони землі оборонного призначення, які були в нього незаконно відібрані.

Так, днями було повернуто в державну власність 2 га землі. Їх незаконно привласнили приватні особи, які тепер мають відповісти перед законом. Для розуміння, ці землі оцінюються в 5,5 млн грн", - заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.

За його словами, тепер ці землі Міноборони використовуватиме для реабілітації, оздоровлення та відпочинку військовослужбовців і їхніх родин, а також для проведення навчань із бойової підготовки офіцерів.

"Але й це не все. На території цього військового містечка є ще низка незаконно привласнених земель. Це питання, а також ще до десяти таких же скарг наразі розглядає Антирейдерська комісія Мін’юсту", - додав Лещенко.

Він додав, що спільними зусиллями вже повернули тисячі незаконно привласнених гектарів землі Міноборони на Черкащині, Одещині, Львівщині, Київщині.

Нагадаємо:

Мінагрополітики повернуло землі оборонного призначення у декількох регіонах України, на які незаконно були оформлені майнові права.

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Економічна правда