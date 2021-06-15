Долги предприятий Минобороны пересекли отметку в 715 миллионов

Общая кредиторская задолженность государственных предприятий, которыми управляет Министерство обороны, в 2020 году достигла отметки в 715,6 млн грн.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на письмо Минобороны об эффективности управления собственными государственными предприятиями.

Отмечается, что среди крупнейших должников предприятия торговли, лесхозы и гостиницы.

В частности, концерн "Военторгсервис", который предоставляет услуги питания, на конец прошлого года имел долгов на сумму свыше 80 млн грн, Ивано-Франковский леспромкомбинат задолжал 48 млн грн, а отель "Казацкий", который находится на Майдане Незалежности в Киеве, имеет долгов более чем 10 млн грн.

"При этом дебиторская задолженность, то есть долги контрагентов перед предприятиями Минобороны за поставленные товары, работы или услуги, составляет 199,5 млн грн.

В общем Минобороны подчинено 111 госпредприятий. Однако, Министерство обороны Украины смогло собрать полноценные финансовые отчеты за прошлый год только с 65 государственных предприятий. Ведь официально 40 предприятий находятся в состоянии реорганизации или ликвидации", - говорится в сообщении.

Из тех предприятий, которые предоставили отчетность, прибыль получили 38 предприятий на сумму 14,4 млн грн. Среди наиболее прибыльных:

ГП "Черниговский военный лесхоз" - 3 млн грн;

ГП "Монтажник-Украина" - 603 тыс грн;

ГП "Научный центр" - 312 тыс грн;

ГП "Центральный проектный институт" - 238 тыс грн.

Убыток получили 25 предприятий на сумму 47,4 млн грн. Среди наиболее убыточных - Отель "Казацкий" - 12,2 млнгрн и концерн "Военторгсервис" - 3,9 млн грн.

В письме об эффективности управления государственными компаниями, перечислили следующие причины убыточности:

введение карантина

отсутствие заказов

начисление штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов

неликвидность основных фондов

просроченные задолженности

рост цен на материальные ресурсы и энергоносители

"В Минобороны также предоставили информацию, какие именно управленческие действие применяют, чтобы остановить негативную тенденцию на собственных госпредприятиях. В ведомстве сообщили, что создали постоянно действующую комиссию по вопросам надзора и координации предприятий", - добавляет "Марлин".

Напомним:

За 2020 год государственные предприятия Министерства обороны отчитались о чистых убытках на сумму 21,7 миллиона гривень.

Экономическая правда