Річні збитки підприємств Міноборони сягнули 22 мільйонів

За 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 мільйона гривень.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 2020 рік, який проаналізував Марлін.

За останні чотири роки державні компанії Міноборони також звітували лише про збитки.

Відповідно до звітів про виконання фінпланів, у 2017 році загальний чистий збиток усіх підприємств становив 22,4 млн грн. Фінансові показники 2018 року завершилися зі збитками на суму 8,2 млн грн. Пік перевищення витрат над доходами припав на 2019 рік, де сума збитку сягнула 38,7 млн грн.

На запит Марлін до Міністерства надали топ-збиткові компанії за минулий рік:

Готель "Козацький" - 12,2 млн грн Київське управління механізації і будівництва - 4 млн грн Концерн "Військторгсервіс" - 3,9 млн грн Центральний ремонтний завод засобів зв’язку - 1,97 млн грн Білоцерківський військовий торг - 1,6 млн грн Сколівський військовий лісгосп - 1,4 млн грн

У Міністерстві зазначили, що серед основних причин, які вплинули на негативний фінансовий результат, стали обмежувальні заходи в країні, пов’язані з пандемією COVID-19 – діяльність відповідних державних підприємств була фактично призупинена.

"Враховуючи об’єктивний характер причин збитковості підприємств, Міноборони на сьогодні не може надати копії документів, що містять інформацію про заходи, які вжиті для забезпечення прибутковості," - наголосили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що готелі Міноборони роками занепадають та працюють у збиток, але відомство відмовляється їх передавати на приватизацію.

Економічна правда