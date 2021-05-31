Курс валют на 31 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
31 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,46 - 27,48 гривні;
Євро – 33,47 - 33,50 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,37 – 27,55 гривні. Євро купують по 33,24 гривні, продають по 33,57 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,39 - 27,47 гривні, євро - 33,33 - 33,40 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 31 травня на рівні 27,50 гривні.
28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,51 - 27,53 гривні.
28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.
Економічна правда
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