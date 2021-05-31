Офіційний курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро
Понеділок, 31 травня 2021, 09:00
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 31 травня на рівні 27,50 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,39 грн (на 28 травня – 33,57 гривні).
Нагадуємо:
28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,51 - 27,53 гривні.
28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua