Скоро 29: курс гривні продовжує знижуватися

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 27 січня на рівні 28,80 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,48 грн (на 26 січня – 32,30 гривні).

Читайте також: Курс на дно? Що чекає гривню у 2022 році

Нагадуємо:

26 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,71 – 28,73 гривні.

26 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,80 – 28,82 гривні.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Економічна правда