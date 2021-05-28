Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,49 - 27,51 гривні;

Євро – 33,43 - 33,46 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,39 – 27,57 гривні. Євро купують по 33,26 гривні, продають по 33,58 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,44 - 27,51 гривні, євро - 33,32 - 33,45 гривні.

Нагадуємо:

28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,51 - 27,53 гривні.

27 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,50 - 27,52 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 травня на рівні 27,53 гривні

Економічна правда