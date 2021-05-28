Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,49 - 27,51 гривні;
Євро – 33,43 - 33,46 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,39 – 27,57 гривні. Євро купують по 33,26 гривні, продають по 33,58 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,44 - 27,51 гривні, євро - 33,32 - 33,45 гривні.
Нагадуємо:
28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,51 - 27,53 гривні.
27 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,50 - 27,52 гривні.
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 травня на рівні 27,53 гривні
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua