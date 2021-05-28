Курс валют на 28 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,51 - 27,53 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,51 - 27,53 гривні;
Євро – 33,40 - 33,59 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40 – 27,59 гривні. Євро купують по 33,28 гривні, продають по 33,63 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,45 - 27,51 гривні, євро - 33,37 - 33,49 гривні.
Нагадуємо:
27 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,50 - 27,52 гривні.
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 травня на рівні 27,53 гривні
Економічна правда
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