Всі розділи
Укр / Рус

Слідом за Instagram: у Facebook можна буде приховати лайки

Середа, 26 травня 2021, 20:20
 

Соціальна мережа Facebook дає можливість користувачам приховувати кількість лайків під своїм дописами, раніше таку функцію додали в Instagram.

Джерело: Facebook 

Дослівно: "Можливо, ви помітили, що ми вже якийсь час тестуємо приховування лайків в Instagram. Сьогодні ми оголошуємо, що у всіх користувачів Instagram і Facebook тепер буде можливість приховати свої лайки, щоб вони могли вирішити, чи це їм підходить".

Деталі: Тестування такої опції в Instagram було спрямовано на те, що зрозуміти, як на це будуть реагувати користувачі: чи зменшить це тиск на них. 

Водночас, багато експертів кажуть, що приховування лайків корисно для одних користувачів, а інших дратує, оскільки вони не можуть зрозуміти, чи є відповідний контент популярним. Саме тому компанія надає вибір: використовувати таку функцію чи ні. 

Що передувало: Facebook у вересні 2019 року почала тестувати функцію, яка приховує кількість лайків під публікаціями.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Facebook Instagram соцмережі

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Росії пригрозили санкціями Facebook і YouTube 17 травня 2021, 18:20
Facebook анонсував запуск свого аналога Clubhouse 20 квітня 2021, 13:10
Facebook минулого року витратив 23 мільйони доларів на безпеку Цукерберга 12 квітня 2021, 17:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!