Слідом за Instagram: у Facebook можна буде приховати лайки

Соціальна мережа Facebook дає можливість користувачам приховувати кількість лайків під своїм дописами, раніше таку функцію додали в Instagram.

Джерело: Facebook

Дослівно: "Можливо, ви помітили, що ми вже якийсь час тестуємо приховування лайків в Instagram. Сьогодні ми оголошуємо, що у всіх користувачів Instagram і Facebook тепер буде можливість приховати свої лайки, щоб вони могли вирішити, чи це їм підходить".

Деталі: Тестування такої опції в Instagram було спрямовано на те, що зрозуміти, як на це будуть реагувати користувачі: чи зменшить це тиск на них.

Водночас, багато експертів кажуть, що приховування лайків корисно для одних користувачів, а інших дратує, оскільки вони не можуть зрозуміти, чи є відповідний контент популярним. Саме тому компанія надає вибір: використовувати таку функцію чи ні.

Що передувало: Facebook у вересні 2019 року почала тестувати функцію, яка приховує кількість лайків під публікаціями.