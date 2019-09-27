Facebook почав приховувати "лайки"
Facebook почала тестувати функцію, яка приховує кількість лайків під публікаціями. Першими зміни зачеплять користувачів з Австралії.
Про це пише BBC.
Пілотний проект запускається 27 вересня. Частина австралійських користувачів не зможе бачити лайки та інші реакції під чужими дописами.
При цьому лічильник лайків під власними дописами й надалі буде залишатися видимим, кажуть представники соцмережі.
Аналогічні заходи Facebook уже запроваджує у фотосервісі Instagram - з липня функцію активували одразу у кількох країнах.
У компанії пояснюють, що приховування кількості лайків дозволить "знизити соціальний тиск на користувачів соцмереж".
"Йдеться про те, щоб прибрати цей показник - це дозволить людям зосередитися на якості контенту, який вони оприлюднюють, і не думати про реакцію, яку це викличе", - каже представниця компанії Міа Гарлік.
Вона додала, що це рішення стало наслідком співпраці з експертами з питань психічного здоров'я.
Деякі дослідження показали, що тиск популярності у соціальних медіа може вплинути на психічне здоров'я користувачів, особливо молоді.
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