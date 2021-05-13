Всі розділи
Укр / Рус

Росія на тлі накопичення військ біля України посилила кібератаки – СБУ

Четвер, 13 травня 2021, 16:55
 

На фоні накопичення Росією військ вздовж українсько-російського кордону СБУ фіксує збільшення кібератак на Україну з боку РФ.

Джерело: заява начальника управління Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка на Форумі "Україна 30"

Пряма мова Вітюка: "СБУ зафіксувала суттєве зростання кількості кібератак напередодні та під час скупчення військових РФ поблизу держкордону України".

Деталі: Вітюк також повідомив, що протягом 2021 року СБУ нейтралізувала понад 600 кібератак і кіберінцидентів, викрила спроби масштабних операцій кібершпигунства щодо вітчизняних органів виконавчої влади, суб’єктів сектору оборони та безпеки.

Передісторія:

У квітні Росія стягувала свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". 

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

хакери Росія СБУ кібербезпека

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Хакери викрали дані мільйонів кур'єрів і клієнтів Glovo 12 травня 2021, 17:10
У СБУ заявили, що не дали спецслужбам РФ провести хакерську атаку на держоргани 27 квітня 2021, 11:20
Хакери злили особисті дані понад мільйона користувачів Clubhouse 12 квітня 2021, 09:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!