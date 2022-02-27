Хакерський контрудар: на підтримку України Anonymous заблокувала урядові сайти агресора

У війні Росії проти України в кібернетичному просторі на сторону захисників стала група хактивістів Anonymous, які нанесли контрудар по агресору.

За 8 років війни, яку проти України розв'язала Російська Федерація у 2014 році, українські державні установи та організації багато разів ставали об'єктами нападу ворожих хакерів.

Про них Економічна правда неодноразово повідомляла. Нижче три тексти, які в хронологічному порядку показують, те як агресор випробовував на міцність системи захисту кіберсистеми.

Всі ці роки в багатьох українців виникало одне питання: чому ми відбиваємось від кібератак агресора, та не завдаємо ударів у відповідь?

Відповідь на нього проста – Україна не могла собі дозволити наймати хакерів для проведення таких операцій, в той час кошти від продажу російських нафти та газу диктаторський режим Путіна з легкістю направляв на агресивні дії проти українських установ та організацій.

Все змінило повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Відкрита війна не залишила байдужими групу хактивістів Anonymous, які з 17:00 26 лютого заблокували найголовніші російські урядові сайти. Станом на ранок 27 лютого не працювали наступні сайти:

"Роскомнадзор" – головний орган країни-агресора, який всіляко заохочує пропаганду диктатора Путіна, та карає всіх хто виходить за межі логіки голови Кремля. "Кремль" – власне сайт голови Російської Федерації – диктатора Путіна. "Правительство" – сайт уряду країни-агресора. "Дума" та "Ради федерації" (верхня палата) – сайти парламенту РФ, депутати якого незадовго до вторгнення в Україну, надали диктатору Путіну всі повноваження на проведення військової операції. "Госуслуги" – портал державних послуг. "Федеральна антимонопольна служба".

"Портал державних послуг зіткнувся з безпрецедентними кібератаками 26 лютого зафіксовано понад 50 DDoS-атак ємністю понад 1 терабайт", – констатує підпорядковане російській владі агентство ТАСС.

"Різні урядові веб-сайти РФ, включаючи Кремль, Державну Думу та Міністерство оборони, знову не працюють", – повідомляє Netblocks, інтернет-обсерваторія, яка відстежує глобальні перебої в трафіках.

⚠ Confirmed: Various #Russia government websites including the Kremlin, State Duma and Ministry of Defense are again down, with real-time network data showing impact to FSO networks consistent with previous cyberattacks. The incident comes as Russia continues to invade Ukraine. pic.twitter.com/BnCMVX8umE — NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022

Відповідальність за кібератаку взяла на себе міжнародна мережа "хактивістів" (спеціалістів з кібербезпеки) Anonymous.

У своєму зверненні представники мережі повідомляють, що "поклали" веб-сайти головних урядових установ РФ через те, що президент РФ Володимир Путін погрожує країнам (в повідомленні йшла мова про Фінляндію та Швецію), які прагнуть вступити до НАТО.

Anonymous також попереджають Путіна про свої наміри розкрити масштабні корупційні оборудки керівництва РФ. Крім того, вони вимагають від диктатора "поновити права українського народу й піти у відставку зі свого посту".

Группировка Anonymous напрямую обратилась к Владимиру Путину.



Anonymous поддерживает Украину pic.twitter.com/Co97zY5TI5 — Аслан (@antiputler_news) February 26, 2022

Нагадаємо, що 15 лютого веб-сайти ключових державних і приватних українських банків, портал "Дія", веб-сайт Міноборони України піддалися потужній DDoS-атаці. За попередніми даними СБУ, атака була організована на інфраструктурі Головного розвідувального управління РФ.

Група Anonymous створена у 2003 році кількома міжнародними активістами та хакерами. Від самого початку Anonymous виступає суворо проти цензури в інтернеті, переслідування та нагляду. На знак протесту гурт зламував різні державні веб-сайти.

Anonymous не має ні лідерів, ні керівної партії, він покладається на колективну силу окремих учасників, що діють таким чином, що сукупний ефект приносить користь усім. Мережа складається з користувачів різних іміджбордів та інтернет-форумів.

The Low Orbit Ion Cannon – це інтернет-додаток, який Anonymous використовують для DDOS-атак.

Користувачі анонімно завантажують LOIC себе на комп'ютер і цим добровільно додають їх у ботнет, після чого комп'ютер використовується для атак в AnonOps. Подібні прийоми відповідають ідеалам аноніму.

Цікаво, чи вдадуться учасники Anonymous до подібних дій стосовно Білорусі, яку диктаторський режим Путіна використовує в якості сателіта, через територію якого, зокрема, здійснюється військова агресії проти України?